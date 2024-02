Inmet: temporais podem atingir SP, RJ e outros estados a partir de amanhã

Fortes temporais podem atingir todo o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, além de áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo a partir desta quarta-feira (31), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Cenário de instabilidade atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades. O Climatempo afirma que a formação de uma frente fria, que deve se deslocar a partir de quarta, vai impulsionar as chuvas nas áreas destacadas também pelo Inmet.

Além do Rio, uma parte do sul do Espírito Santo também será atingida. O alerta de perigo potencial dura entre quarta-feira (31) e sexta-feira (2).

Em São Paulo, o alerta abrange as regiões norte e leste, bem como o Alto Paranapanema e o Vale do Ribeira. O Climatempo destaca o maior risco de temporais no extremo sul paulista devido à frente fria. Ventos podem chegar a 90 km/h em cidades como Itapeva, Votorantim, São Roque e nas áreas do Vale do Ribeira.

Em Minas Gerais, as chuvas intensas estão previstas para as zonas sul, oeste e da Mata, além do Triângulo Mineiro. O Inmet aponta para impactos como alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Frente fria não significa menores temperaturas. Após dias mais frios registrados na última semana, o calor segue em toda a região, com previsões de máximas até 29ºC na cidade de São Paulo e 36ºC na capital do Rio de Janeiro.

Área em amarelo está em atenção de perigo potencial para chuvas fortes entre o dia 31 de janeiro e 2 de fevereiro Imagem: Reprodução - 30.jan.2024/Inmet

*Com informações da Agência Brasil