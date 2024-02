Servidor público morre após ser atingido por raio durante tempestade em SC

Do UOL, São Paulo

Um servidor da prefeitura de Cocal do Sul (SC) morreu após ser atingido por um raio durante uma tempestade na noite de ontem.

O que aconteceu

Raimon João da Silva, de 47 anos, foi atingido enquanto trabalhava. O servidor fazia manutenção dos postos de saúde há quatro anos, informou o município.

O raio atingiu Raimon no momento em que urinava ao ar livre. Ele havia saído da sala em que ficava e ido para uma parte externa da prefeitura quando o acidente ocorreu.

Raimon morreu no local. A Polícia Científica constatou queimaduras na região peniana e encontraram as roupas rasgadas. As imagens de segurança também registraram o episódio.

A prefeitura publicou uma nota de pesar. ''Sua dedicação incansável e notável contribuição deixam um legado permanente que será lembrado por toda a comunidade.''