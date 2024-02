Se sentindo doente? O que comer para se fortalecer e melhorar mais rápido

Quando você está se sentindo doente e indisposto, comer pode ser difícil. Dois motivos comuns para isso são a perda de apetite e a náusea. Mas uma dieta com os itens certos pode justamente ajudá-lo a se fortalecer e a melhorar mais rápido.

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, a alimentação adequada é essencial para qualquer situação de enfermidade e pode contribuir para a recuperação do organismo devido a vários fatores, entre eles:

Fornece nutrientes: vitaminas, minerais e antioxidantes fornecem suporte essencial para o sistema imunológico e a reparação celular.

Reduz inflamação: alimentos anti-inflamatórios, como gengibre, os que são fontes de fibras, como a aveia, e peixes ricos em ômega 3 podem ajudar a aliviar sintomas e desconforto.

Hidrata corpo: a ingestão adequada de líquidos mantém a hidratação, essencial para a recuperação e o funcionamento adequado do corpo.

Melhora digestão: alimentos de fácil digestão minimizam o estresse e permitem que o corpo direcione mais energia para a recuperação.

Estimula apetite e bem-estar: alimentos reconfortantes, como sopas e chás, estimulam o apetite e proporcionam conforto emocional.

Repõe a energia: carboidratos complexos fornecem energia sustentada, ajudando a combater a fadiga e a promover a recuperação.

10 alimentos que podem ajudá-lo a se sentir melhor

Vale lembrar que a alimentação pode variar dependendo do tipo de doença e dos sintomas específicos, por isso o acompanhamento médico é fundamental para a obtenção de orientações personalizadas, especialmente se a condição persistir ou piorar.

No entanto, há alguns alimentos que fornecem os nutrientes necessários para fortalecer o sistema imunológico e contribuir na recuperação. Veja quais são:

Imagem: iStock

Canja de galinha

É considerado um prato completo. Por conta da quantidade de água, auxilia na hidratação do corpo no caso de vômitos e/ou diarreia. Contém importantes macronutrientes (carboidrato, proteína e gordura), fortalecendo e devolvendo a energia para que o corpo possa se reabilitar. Outras sopas e caldos também têm a propriedade de reabilitação do sistema imunológico por conterem vitaminas e minerais dos vegetais. Além disso, são leves e fáceis de digerir, sendo reconfortantes para o corpo.

Imagem: iStock

Gengibre

Alimento anti-inflamatório, além de antiviral. Auxilia náuseas, dores de garganta e reduz inflamações. Sua forma de consumo pode ser como infusão ou adicionado a preparos.

Imagem: ZenShui/Laurence Mouton/Getty Images/PhotoAlto

Alho

Reconhecido por suas propriedades antibacterianas e antivirais, ajuda a reduzir a gravidade e duração de resfriados. Pode ser consumido cru, adicionado a sopas ou como suplemento.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Frutas cítricas

Ricas em vitamina C e antioxidantes, frutas como laranja, limão e acerola fortalecem o sistema imunológico, a produção de colágenos e a regeneração de tecidos.

Imagem: iStock

Iogurte natural

As versões sem açúcar, que possuem bactérias benéficas, promovem a saúde intestinal e, consequentemente, o sistema imune.

Imagem: iStock

Mel

Possui propriedades antibacterianas e pode ajudar a aliviar sintomas respiratórios. Pode ser adicionado a chás, iogurtes ou consumido diretamente.

Imagem: iStock

Aveia

Excelente fonte de fibras solúveis, auxilia na regulação do sistema digestivo e fornece energia. É de fácil digestão, sendo uma opção ideal para as pessoas que ficam com apetite reduzido durante a doença. Pode ser consumida em diversas preparações quentes ou frias.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Chá de camomila

Tem propriedades calmantes e anti-inflamatórias, podendo auxiliar no alívio de dores no estômago, reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, o que é crucial para a recuperação durante períodos de doença.

Imagem: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Banana

De fácil digestão, as bananas fornecem potássio e carboidratos, e ajudam na reposição de eletrólitos que podem ser perdidos durante episódios de vômitos e diarreia. Além disso, é uma fruta suave para o sistema digestivo, fornecendo carboidratos de fácil digestão e fonte rápida de energia.

Imagem: iStock

Vegetais verde-escuros

Espinafre, couve e brócolis são ricos em ácido fólico, ferro e vitaminas A e C. Esses nutrientes desempenham papel vital na recuperação, auxiliando na produção de células sanguíneas e fortalecendo o sistema imunológico.

E, vale ressaltar, capriche no consumo de água, já que a hidratação é fundamental em praticamente qualquer estado patológico.

Fontes: Ana Luisa Vilela, nutróloga formada pela FMIT (Faculdade de Medicina de Itajuba); Jussara Maria, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Uninassau Boa Viagem; Lara Natacci, nutricionista, doutora em ciências com foco em educação e saúde pela Faculdade de Medicina da USP e membro da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição); Marcella Garcez, nutróloga, mestre em ciências da saúde pela Escola de Medicina da PUCPR e docente do curso nacional de nutrologia da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia); Natalia Barros, nutricionista mestre em ciências pela Unifesp e fundadora da NB Clinic; Paula Pires, endocrinologista e metabologista pela SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia); Vanessa Furtenberger, formada em nutrição pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas.