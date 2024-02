Sakamoto: Queda na avaliação de corrupção é herança maldita de Bolsonaro

A queda do Brasil em dez posições no ranking IPC (Índice de Percepção da Corrupção) de 2023, divulgado hoje pela ONG Transparência Internacional, é "herança maldita" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta terça-feira (30).

A ONG responsabilizou a gestão Bolsonaro por retrocessos, mas também apontou falhas do governo Lula.

Se eu tivesse que resumir o texto, dá para você dizer que a queda na avaliação da corrupção ainda é herança maldita do governo Bolsonaro. Não que o PT não tenha seus crimes, pecados e não tenha sido parcialmente capaz de reestruturar e reorganizar as instituições de monitoramento e controle.

O que o relatório coloca é que o ano de Jair Bolsonaro foi um ano de destruição nacional com relação aos marcos legais e instituições anticorrupção que o Brasil levou décadas para construir. Todos os governos anteriores contribuíram, desde a redemocratização, para criar novos mecanismos contra a corrupção, pela investigação e o governo Dilma criou instrumentos que foram voltados contra o próprio PT nas investigações.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: