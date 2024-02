Robôs economizam 39 mil horas de trabalho para o Ministério das Finanças

DUBAI, 30 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Ministério das Finanças acaba de concluir a segunda fase da incorporação da automação de processos robóticos (RPA, na sigla em inglês) em muitos de seus processos internos. O Ministério agora usa bots, aplicativos de software que executam tarefas automatizadas para 1,8 milhão de transações com mais de 98% de precisão, economizando 39 mil horas de trabalho humano.

Os bots também são cada vez mais usados no setor público, à medida que as entidades governamentais tentam melhorar a eficiência e os serviços ao cliente.

Antes de 2020, o Ministério identificou funções que poderiam ser melhoradas com a automação. Elas incluíam contas a pagar, folha de pagamento e pensões, contabilidade financeira, processos de TI, serviços da Web e monitoramento de hardware.

Em 2022, o Ministério tinha mais de 50 bots trabalhando sem supervisão, produzindo ótimos resultados, e espera economizar mais 12 mil horas de trabalho em 2023. Até o momento, o Ministério das Finanças automatizou 63 processos e subprocessos, refletindo uma redução de 95% nos erros e uma redução de 65% no tempo médio de processamento.

A RPA é um aspecto da modernização dos assuntos governamentais, criando uma cultura de excelência. Por sua vez, a cultura cria um ambiente propício para a inovação, que prepara o caminho para a transformação dos EAU, conforme estabelecido na visão "We the UAE 2031" (Nós, os EAU 2031) e no Plano do Centenário dos EAU 2071.

A iniciativa de automação de processos se enquadra no Plano Estratégico 2023-2026 do Ministério das Finanças, que é um roteiro para acelerar o desempenho do Governo por meio de capacitação financeira, sustentabilidade, inovação, liderança financeira e desenvolvimento sustentável. E é sustentada por uma série de pilares projetados para melhorar a função do Governo por meio da promoção de práticas inovadoras, como a adoção da RPA.

Em seu site, o Ministério das Finanças oferece uma Plataforma de Aquisição Digital, que permite acelerar os processos de 60 dias para seis minutos, criando maior concorrência ao permitir que mais pequenas empresas concorram a contratos governamentais.

Espera-se que a terceira fase da incorporação da RPA aumente o total de processos e subprocessos automatizados para mais de 100, e que haja uma redução adicional de 10% no tempo médio de processamento, com redução de 98% dos erros em todos os processos manipulados por bots.

https://wam.ae/en/article/b1eur18-robots-save-39000-working-hours-for-ministry