Ras Al Khaimah registra crescimento comercial robusto em 2023

RAS AL KHAIMAH,30 de janeiro de 2024 (WAM) -- O crescimento econômico de Ras Al Khaimah continuou a acelerar em 2023, com o Departamento de Desenvolvimento Econômico relatando um aumento de 10% no capital total de licenças comerciais válidas emitidas. Esse número chegou a AED 7,8 bilhões (cerca de USD 2,1 bilhões), demonstrando o forte impulso econômico do emirado.

O setor industrial brilhou especialmente, alcançando uma taxa de crescimento anual de 5,3% no capital de licenças válidas. Da mesma forma, as licenças comerciais tiveram um aumento anual saudável de 14,4%, elevando seu capital total para aproximadamente AED 4,8 bilhões.

Além disso, destacando essa tendência de alta, a emissão de novas licenças aumentou 35% no último trimestre de 2023, atingindo um total de 1.778. As novas licenças industriais registraram um aumento ainda maior, de 46%. Notavelmente, o capital dessas novas licenças industriais dobrou em relação ao ano anterior, passando de AED 322,7 milhões em 2022 para AED 721 milhões em 2023, representando uma taxa de crescimento de 123%.

Amina Qahtan, diretora do Departamento de Assuntos Comerciais do Departamento de Desenvolvimento Econômico, atribuiu esse desempenho excepcional à liderança sábia e às iniciativas governamentais que promovem um ambiente econômico mais flexível e favorável aos negócios.