Primeira Abu Dhabi Run and Ride será realizada em 18 de fevereiro

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- Como parte do evento inaugural Abu Dhabi Run and Ride, a ser realizado em 18 de fevereiro de 2024, o Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC, na sigla em inglês) está pronto para lançar o Fitness Village, um centro de atividades familiares e voltadas para o bem-estar e o condicionamento físico, que começa como uma ativação de acompanhamento antes do evento de corrida e ciclismo de 15 a 18 de fevereiro. Ambos os eventos serão realizados em Abu Dhabi Corniche e mostrarão o compromisso do ADSC em promover um estilo de vida saudável e ativo na comunidade.

A Fitness Village apresentará uma gama diversificada de aulas de condicionamento físico para participantes de todas as idades e níveis de condicionamento. Os participantes poderão se envolver em atividades como ioga, treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), exercícios para a coluna e muito mais. Para os participantes mais jovens, haverá uma variedade de atividades infantis, incluindo artes e artesanato, pintura facial e outras atividades divertidas.

A Abu Dhabi Run and Ride tem como objetivo promover uma mistura de saúde, felicidade e união para atrair corredores e ciclistas de todos os níveis, bem como pessoas que desejam desfrutar de um dia de entretenimento ao ar livre para todos os participantes e suas famílias.