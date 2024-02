Presidente dos EAU envia convite por escrito a emir do Qatar para participar da Cúpula Mundial de Governos 2024

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem escrita ao xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Qatar, que inclui um convite oficial para participar da Cúpula Mundial de Governos 2024, a ser realizada em fevereiro.

O xeique Zayed bin Khalifa Al Nahyan, embaixador dos EAU no Estado do Qatar, entregou o convite durante uma reunião realizada no Amiri Diwan.

https://wam.ae/en/article/b1e9c5e-uae-president-sends-written-invitation-qatar%E2%80%99s