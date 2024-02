Presidente do BCE diz que próxima mudança nos juros será um corte, mas evita prever data

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a próxima vez que a autoridade monetária alterar os juros básicos será por meio de um corte, mas evitou prever quando o relaxamento da política se concretizará. Em entrevista à CNN, Lagarde reconheceu que a zona do euro está em processo de desinflação. No entanto, explicou que o BCE precisa avaliar mais indicadores antes de ter a certeza do momento adequado para baixar as taxas.

Na mesma entrevista, Lagarde defendeu que a Europa precisa se preparar para as "ameaças" em uma eventual vitória do ex-presidente dos EUA Donald Trump nas eleições de novembro.