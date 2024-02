Policial escapa da morte após batida e capotamento durante abordagem

Um policial da patrulha rodoviária do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, por pouco não foi ferido em um acidente bastante perigoso ocorrido enquanto conversava com um motorista parado por ele no acostamento de uma estrada.

O que aconteceu

O acidente foi em 18 de janeiro, quando o policial Jesse Gregory parou o motorista de um Mercury Mariner e conversava com o homem do lado do banco do carona na estrada.

Segundos após o início da abordagem, um Lexus GX 470 veio sem controle e acertou o automóvel. Com o impacto, Gregory foi arremessado no chão e correu para longe enquanto o Lexus capotou algumas vezes.

O vídeo, que ainda mostra a destruição no Mercury parado, foi gravado pela câmera da viatura de Gregory.

Nenhuma das três pessoas envolvidas no acidente, nem os motoristas e nem o policial - que machucou apenas o braço - tiveram ferimentos sérios.

As investigações para saber o motivo exato do acidente seguem, mas a hipótese mais provável teria sido uma desatenção o motorista.

Assista:

