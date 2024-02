Só o nariz pra fora: crocodilo vira 'picolé' para sobreviver a frio extremo

Crocodilos foram vistos na Carolina do Norte e no Texas, nos EUA, submersos em águas congeladas, apenas com o "nariz" para fora para respirar. Nas redes sociais, a estratégia foi apelidada de "picolé de jacaré".

Embora pareça estranho, este é um comportamento normal entre répteis para sobreviver ao frio extremo. Eles podem parecer congelados, mas não estão mortos —e esse processo se chama brumação.

Crocodilos hibernam para se proteger do frio extremo nos EUA Imagem: Reprodução / TikTok / @2guysandsomeland

Como crocodilos 'hibernam'?

Os crocodilos são répteis, o que significa que têm sangue-frio e dependem do ambiente ao seu redor para se manterem aquecidos. Portanto, para sobreviver aos invernos gelados, eles entram em um estado semelhante à hibernação, chamado brumação.

Temperaturas baixas nos EUA. Nas últimas semanas, as temperaturas nos estados norte-americanos da Carolina do Norte e do Texas chegaram a -8°C. Isso fez com que os crocodilos recorressem a esse processo.

Enquanto a hibernação é a técnica de adaptação entre mamíferos, a brumação é o processo usado pelos répteis. Tanto a hibernação quanto a brumação são períodos de dormência em que os processos fisiológicos desaceleram em resposta às temperaturas frias, segundo o Aquário da Carolina do Sul.

Durante a brumação, a taxa metabólica dos crocodilos diminui e eles ficam letárgicos. No entanto, os répteis não caem em sono total e ainda têm períodos de atividade enquanto brumatam —como continuar consumindo água para evitar a desidratação.

Jacarés recorrem ao processo de brumação durante o inverno Imagem: Reprodução / TikTok / @gatorcountrytx

"Nariz" para fora do gelo é fundamental. No caso dos crocodilos flagrados recentemente nos EUA, eles ficam submersos em lagos congelados, com as narinas para fora do gelo —apenas o suficiente para manter a respiração.

Ainda segundo o Aquário da Carolina do Sul, a brumação geralmente dura cerca de quatro a cinco meses, começando em novembro e terminando no final de fevereiro. "Desde que consigam manter as narinas acima do nível da água, deverão sobreviver", afirmou o Serviço Florestal dos EUA em publicação no Facebook.

O ecologista da Eric Nordberg, da Universidade da Nova Inglaterra, disse ainda ao The Washington Post que os comportamentos de brumação "dependem muito de quão extremas e por quanto tempo as temperaturas frias persistem no ambiente."

Na última semana, o centro de resgate do Texas Gator Country postou um vídeo no TikTok mostrando um crocodilo neste estado. Nas imagens, Gary Saurage mostra o animal em um lago congelado.

Olhe bem aqui: você pode ver todo o corpo, mas o mais importante, observe seu focinho. Ele empurrou o focinho para cima para poder obter oxigênio e respirar

Gary Saurage