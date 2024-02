PF faz perícia e abre investigação sobre avião interceptado pela FAB em RR

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal abriu investigação sobre o avião interceptado pela FAB (Força Aérea Brasileira) em Roraima.

O que aconteceu

Agentes da PF já fizeram perícia na aeronave. Segundo a corporação, a aeronave foi apreendida e encaminhada à superintendência da Polícia Federal em Roraima.

Aeronave sobrevoava o espaço aéreo na Terra Indígena Yanomami. A região é monitorada por ser uma Zida (Zona de Identificação de Defesa Aérea). Em 2023, a FAB iniciou o controle aéreo da área com o objetivo de contribuir para o combate ao garimpo ilegal em Roraima.

O avião foi classificado como suspeito. Aeronave, de modelo Cessna 182, passou a ser monitorada pelo Comando de Operações Aeroespaciais e pela Polícia Federal. Aviões E-99, R-99 e A-29 Super Tucano foram empregados na missão.

O piloto suspeito descumpriu as ordens e a FAB autorizou que fossem disparadas "duas rajadas de tiro de aviso". Um registro em vídeo divulgado pela Força Aérea Brasileira mostra a ação dos militares.

A aeronave pousou em uma pista de terra e o piloto fugiu. Segundo a FAB, um helicóptero foi empregado para o transporte de militares do Grupamento de Segurança e Defesa da Base Aérea de Boa Vista e de agentes da PF ao local. A Polícia Federal realizou a apreensão do avião.

Aeronave tinha matrícula cancelada desde 2022

O avião não tinha autorização para fazer voos. O status de operação do avião está no sistema de consulta do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), mantido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Matrícula foi cancelada por perecimento. Segundo o RAB, isso ocorre quando um laudo técnico aponta que uma aeronave não pode ser mais recuperada por meio de conserto, ou quando a Anac não tem notícias sobre a operação dela por período maior que 180 dias.