Petróleo sobe com tensões geopolíticas e dados econômicos positivos

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, à medida que a previsão de maior crescimento econômico global e a escalada das tensões no Oriente Médio compensaram as preocupações em torno da demanda chinesa.

Os futuros do petróleo Brent para março, que expira na quarta-feira, subiram 0,47 dólar, fechando a 82,87 dólares o barril. O contrato abril mais ativo subiu 0,67 dólar a 82,50 dólares.

O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu 1,04 dólar, ou 1,35%, a 77,82 dólares.

O Fundo Monetário Internacional elevou a sua previsão para o crescimento econômico global, melhorando as perspectivas tanto para os EUA como para a China para uma redução da inflação mais rápida do que o esperado.

Na segunda-feira, ambos os contratos de petróleo caíram mais de 1 dólar, à medida que o aprofundamento da crise imobiliária na China alimentava preocupações sobre a demanda no maior consumidor de petróleo do mundo, com um tribunal de Hong Kong a ordenar a falência da empresa imobiliária China Evergrande Group.

"Ainda há preocupações sobre o que vimos na China, mas os fundamentos, do ponto de vista do risco de oferta, ainda são muito otimistas", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

A continuação do conflito no Oriente Médio também proporcionou apoio ao mercado.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar, Emily Chow e Trixie Yap)