Petição a favor de parcelado sem juros atinge mais de 1 milhão de assinaturas

Uma petição que apoia a manutenção das regras do parcelado sem juros no cartão, denominada "Parcelo Sim!", ultrapassou na segunda-feira, 29, a marca de um milhão de assinaturas. A iniciativa tem o apoio de associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e defesa do consumidor.

O movimento ocorre em meio a uma disputa entre bancos, que querem modificar o parcelado sem juros, o reduzindo, com a justificativa de que isso diminuiria o juro mensal do rotativo, e empresas de maquininhas independentes, que defendem a manutenção.

"Com a marca de um milhão de assinaturas ultrapassada, ficou claro que a população, principalmente a mais vulnerável economicamente, não quer e não vai abrir mão da possibilidade de fazer compras parceladas sem juros", afirma Paulo Solmucci Júnior, presidente-executivo da Abrasel, que representa bares e restaurantes.