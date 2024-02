'Sexto dedo' e 14 horas comendo: a vida dos pandas é cheia de surpresas

Os pandas-gigantes, um dos bichos mais amados da internet, já foram confundidos com guaxinins. E, até a década de 1980, não se sabia ao certo se os animais eram ou não ursos. Veja curiosidades sobre a vida dos pandas.

É urso?

Só em 1985 um estudo genético publicado na revista Nature provou que eles fazem parte da família dos ursos. A família é extensa, com ursos pardos americanos e asiáticos, urso marrom, urso polar, urso-preguiça e até um urso da América do Sul chamado de urso de óculos, por suas manchas nos olhos, que são diferentes das do panda.

Onde vivem?

Os pandas são naturais de uma região da Ásia que abrangia China, Vietnã e Mianmar. Atualmente se concentram no sudoeste da China e no platô tibetano. Apesar de a caça ter sido reduzida, pandas caem em armadilhas para outros animais e sofrem principalmente com a perda de habitat.

É um animal dócil e que costuma viver sozinho. No entanto, por ser um urso, pode atacar.

Bambu no cardápio

O panda faz parte da família Ursidae, que pertence a uma das subordens da ordem Carnivora. Os Carnivora têm esse nome porque alguns deles comem carne, mas os únicos realmente carnívoros exclusivos são os felinos. Os outros animais dessa classe comem um misto de vegetais, carnes e até carniça. O panda come principalmente bambu.

Provavelmente os antepassados dos pandas se alimentavam também de carne, carniça e vegetais. Provavelmente existiam concorrentes para esse nicho carnívoro e não existiam concorrentes bons para o que ele faz agora, que é se alimentar especificamente de brotos de bambu. Ele se especializou e conseguiu sobreviver nessa situação.

Quando há disponibilidade na natureza, eles comem peixes, flores e animais pequenos. No cativeiro, também recebem leite, ovos, carne moída e um pão de vitaminas feito especialmente para eles. Maçãs e cenouras são suas guloseimas favoritas.

Pandas-gigantes têm uma espécie de sexto dedo que funciona como o polegar Imagem: Hang Xingwei/Xinhua

Um polegar

Os pandas-gigantes têm um osso especial em seus punhos, ou seja, um "sexto dedo" que funciona como nosso polegar e ajuda a pegar o bambu. O vegetal tem pouquíssima caloria, mas como o panda pode quebrar a celulose, consegue uma quantidade razoável de energia.

Eles comem talos, brotos e raízes de bambu e passam cerca de 14 horas do dia comendo, pois não conseguem estocar energia. São de 12 a 18 quilos de bambu diariamente. Sem estoque de energia, eles também não hibernam como outros ursos.

Além de bambu, pandas comem peixes, flores, ovos e animais pequenos Imagem: Yang Yi/Xinhua

Pesado, mas nasce pequeno

Um panda adulto pesa de 75 quilos a 160 quilos, com altura de 1,20 m a 1,50 m. Vive de 15 a 20 anos na natureza e 25 a 35 em cativeiro. Quando nascem, são bem pequenos, chegando a pesar de 150 g a 200 g.

Pandas jovens gostam de brincar correndo, perseguindo uns aos outros, escalando árvores, caindo no chão. Gostam de brinquedos, como bolas, que precisam ser resistentes para suportarem os dentes grandes e a mandíbula forte. Eles conseguem nadar nos riachos das montanhas e gostam da neve.

Pandas-gigantes conseguem nadar e gostam da neve Imagem: Lu Boan/Xinhua/AE

Cio curtinho

Os pandas marcam seu território com seu cheiro e conseguem saber se há mais um panda na área, seja fêmea ou macho. Eles soltam o cheiro por uma glândula e espalham com o rabo.

A idade reprodutiva começa entre quatro a oito anos e as fêmeas ficam no cio apenas uma vez ao ano por apenas dois ou três dias, na primavera. Essa é uma das razões por que a taxa reprodutiva dos pandas é tão pequena.

A maior ameaça à reprodução é a perda de habitat, assim como para a maioria dos animais de grande porte. Cidades, estradas, linhas de energia evitam que os pandas circulem livremente e o macho possa encontrar a fêmea.

Ele tem uma dificuldade natural de procriação porque são animais relativamente raros. E como são solitários, é difícil o macho encontrar as fêmeas. No cativeiro, a maioria dos animais tem dificuldade de se reproduzir, pois é diferente do seu ambiente natural.

Os filhotes de panda nascem com cerca de 200 gramas e passam dois anos com a mãe Imagem: AFP/ Macau Goverment

O nascimento do panda acontece de 100 a 150 dias após o acasalamento. As fêmeas dão à luz um ou dois filhotes bem pequenos, de 150 g a 200 g. Quando a fêmea tem gêmeos, geralmente apenas um sobrevive. Em cativeiro, os cuidadores revezam os filhotes a cada semana para ambos receberem o carinho e o leite da mãe. Os filhotes ficam com a mãe por cerca de dois anos.

Desde os anos 1940 a China começou um trabalho de conservação do panda-gigante e há várias reservas e centros de estudos principais.

Voz de fome e tristeza

Em pesquisa divulgada em 2015, cientistas decodificaram 13 tipos diferentes de vocalizações do panda, desde filhotes expressando que estão com fome, felicidade e tristeza. O Centro de Conservação e Pesquisa para o Panda-Gigante da China vem trabalhando desde 2010 num projeto para entender os sons emitidos pelos pandas.

Segundo a Pandas International, se uma mãe faz um som como se fosse um pássaro, está preocupada com os bebês, ela "late" alto quando um estranho se aproxima, algo como ordenando que saia do seu território. Também emitem sons no acasalamento.

Fontes: Andrea Muller, diretora-assistente da ONG Pandas International; e Carlos Alberts, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

*Com matéria publicada em 22/07/2016