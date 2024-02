Morre a atriz Jandira Martini, aos 78 anos

A atriz Jandira Martini faleceu na noite de segunda-feira (29) em São Paulo. Nascida na cidade de Santos, ela tinha 78 anos e tratava um câncer no pulmão.

Além de atuar, ela também era autora, diretora e produtora teatral. Em sua longa carreira televisiva teve destaque ao participar de novelas como O Clone, Caminho das Índias, América e Salve Jorge entre outras.

O ator Marcos Caruso, amigo de Jandira há mais de 40 anos, escreveu em suas redes sociais:

"Minha maior amiga é a prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", destacou.

O velório de Jandira será na Funeral Home, no bairro Bela Vista, a partir das 20h. O corpo será cremado no crematório do cemitério Vale dos Pinheirais, na cidade de Mauá, região do ABC paulista, amanhã, dia 31.

As cerimônias estarão restritas aos familiares e amigos.

Matéria ampliada às 13h, para incluir informações sobre o velório da atriz