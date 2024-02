Ministro da Educação se reúne com autoridades educacionais do Reino Unido e estudantes bolsistas na exposição Bett EdTech

LONDRES, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro da Educação, visitou várias instituições educacionais do Reino Unido durante sua participação na exposição e conferência Bett EdTech, que aconteceu de 24 a 26 de janeiro, com foco no aprimoramento do setor educacional.

O Dr. Al Falasi enfatizou a importância da colaboração entre os setores público e privado, tanto local quanto globalmente, para promover a educação e equipar as futuras gerações com habilidades avançadas. E também ressaltou a importância de compartilhar experiências, conhecimentos e formar parcerias para melhorar diferentes aspectos do processo educacional.

Al Falasi afirmou: "Durante as reuniões, mostramos o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento abrangente e sustentável do sistema educacional. Temos o compromisso de apoiar a pesquisa científica e a inovação por meio de parcerias estratégicas e iniciativas pioneiras focadas em ciências voltadas para o futuro para os alunos."

O ministro da Educação visitou o Departamento de Educação do Reino Unido, a Faculdade Técnica da Universidade de Design e Engenharia de Londres, o Fundo Educacional Baker Dearing, o Educação e Treinamento Técnico e Vocacional do Reino Unido e o Escritório de Padrões em Educação, Serviços para Crianças e Habilidades (Ofsted). Durante suas visitas, ele se reuniu com funcionários desses órgãos educacionais e discutiu tópicos importantes, como a elevação do setor de EdTech, a promoção da colaboração no desenvolvimento de currículos, o treinamento de educadores e o aprimoramento de programas de intercâmbio de estudantes.

Enquanto esteve em Londres, o Dr. Al Falasi também se reuniu com estudantes dos Emirados com bolsas de estudo em instituições de ensino superior do Reino Unido, obtendo insights sobre suas jornadas acadêmicas e ouvindo histórias inspiradoras de suas experiências com bolsas de estudo.

O Dr. Al Falasi também os incentivou a ver suas bolsas de estudo como jornadas de conhecimento e a se tornarem embaixadores da comunidade educada e culta dos EAU. Enfatizando o compromisso do Ministério da Educação, ele garantiu total apoio aos alunos durante seus estudos no exterior.

Atualmente, 308 estudantes dos Emirados estão com bolsas de estudo no Reino Unido, buscando diplomas acadêmicos em algumas das universidades mais bem classificadas do mundo em cursos importantes como medicina e cirurgia, engenharia, administração de empresas e estudos financeiros, além de física e astrofísica.

https://wam.ae/en/article/b1e9btq-minister-education-meets-educational-officials