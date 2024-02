Salários de mais de R$ 20 mil: Ministério da Fazenda abre concurso público

Foram abertas ontem (29) as inscrições para o concurso público do Ministério da Fazenda. Ao todo, são 40 vagas oferecidas.

O que se sabe

As vagas são voltadas para candidatos com nível superior. Sendo assim, é necessário a apresentação de um diploma de graduação em qualquer faculdade ou universidade (sem exigência de algum curso específico) reconhecida pelo Ministério da Educação.

As provas serão realizadas no dia 2 de junho, em dois turnos, em todas as capitais do país, de acordo com o edital.

Pela manhã, das 8h às 12h, será realizada a prova objetiva de conhecimentos específicos. Na sequência, das 14h30 às 18h30, os candidatos participarão da prova objetiva de conhecimentos gerais juntamente com a avaliação discursiva.

A FGV Conhecimento é a banca responsável pela formulação e organização do concurso público.

Quais são as vagas e os salários oferecidos?

Todas as vagas disponíveis no concurso público do Ministério da Fazenda são destinadas ao cargo de auditor federal de finanças e controle.

Apesar disso, as vagas são divididas por área de conhecimento. Veja a distribuição:

Econômico-financeira: 18 vagas; Econômico-financeira (Contratações): 2 vagas; Contábil: 7 vagas; Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): 5 vagas; Tecnologia da Informação (Transformação Digital): 8 vagas

As vagas também compartilham o mesmo salário inicial: R$ 20.924,80.

Quanto às ações afirmativas, são separadas 28 vagas de ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 8 para candidatos negros.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março, pelo site da FGV Conhecimento.

O valor da inscrição é de R$ 160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar até às 16h desta quarta-feira (31) a isenção da taxa.