Mansour bin Zayed testemunha Jubileu de Ouro do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Conselho do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), participou de uma celebração que marcou o 50º aniversário do Banco.

O xeique Mansour também testemunhou a formatura do primeiro grupo de 1.056 cidadãos e cidadãs do programa 'Ethraa', que concluíram um treinamento e qualificação de alto nível no Instituto de Finanças dos Emirados. O programa Ethraa tem como objetivo promover a representação dos Emirados no setor financeiro, desenvolvendo capacidades nacionais avançadas e qualificando uma geração de especialistas nacionais capazes de liderar os setores de negócios no país.

A comemoração foi realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi e contou com a presença do xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; xeique Abdulla bin Mohammed Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia; Khaled Mohamed Balama, governador da CBUAE; e vários funcionários seniores.

A cerimônia mostrou o progresso e a jornada de desenvolvimento que o CBUAE testemunhou ao longo de 50 anos, durante os quais o Banco Central contribuiu para fortalecer a estabilidade financeira e monetária e impulsionar o crescimento econômico nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, foi lançado um pacote de projetos inovadores implementados pelas subsidiárias do Banco Central dentro do Programa de Transformação da Infraestrutura Financeira (programa FIT) para acelerar a transformação digital no setor de serviços financeiros como parte de uma estratégia mais ampla que visa permitir que o CBUAE esteja entre os principais bancos centrais do mundo.

O xeique Mansour afirmou o interesse da sábia liderança em continuar fortalecendo a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro financeiro global. E destacou o papel do CBUAE na consolidação da estabilidade financeira e monetária e na obtenção de eficiência e flexibilidade no sistema financeiro, além de promover o crescimento econômico e impulsionar os esforços de desenvolvimento no país.

Também destacou o compromisso inabalável da liderança em capacitar os quadros nacionais dos EAU de acordo com as melhores práticas internacionais. "Ao equipá-los com as habilidades e os conhecimentos necessários em diversos campos, esses profissionais qualificados desempenharão um papel fundamental no fortalecimento do setor financeiro e na contribuição para o progresso contínuo da nação", ressaltou.

Na ocasião, o xeique Mansour parabenizou todos os funcionários do CBUAE e do Instituto de Finanças dos Emirados Árabes Unidos e os formandos da primeira turma do programa Ethraa, desejando a eles sucesso no serviço à nação.

O xeique Mansour foi informado sobre as exposições do pavilhão de projetos inovadores montado pelas subsidiárias do Banco Central na ocasião. Ele também testemunhou o lançamento de um projeto da Al Etihad Payments para operar um esquema nacional de cartões domésticos.

E também fez o primeiro pagamento transfronteiriço para a moeda digital do Banco Central, o "Dirham Digital", diretamente com a China, no valor de AED 50 milhões, por meio do "mBridge", que usa moedas digitais do banco central (CBDC) para transferências internacionais de fundos entre os bancos participantes, com base na tecnologia de registro distribuído (DLT - também conhecida como "blockchain").

O xeique Mansour foi informado sobre os serviços prestados pela plataforma de pagamento instantâneo "Aani", que foi lançada pela Al Etihad Payments em outubro de 2023 com base nos mais altos padrões internacionais de segurança para oferecer uma maneira rápida, conveniente e segura de transferir fundos instantaneamente.

Também testemunhou o lançamento do "Open Finance", que permite que os consumidores se conectem e compartilhem dados em todo o ecossistema financeiro. Ele ainda participou do lançamento da identidade visual da Unidade de Ouvidoria chamada "Sanadak" - que em árabe significa "Seu Apoio" - sendo a primeira unidade independente para a resolução de disputas bancárias e de seguros no Oriente Médio e no norte da África.

Nessa ocasião, o Banco Central emitiu uma moeda comemorativa em ouro e prata. Comemorando o Jubileu de Ouro do CBUAE, o anverso da moeda exibe o presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enquanto o reverso retrata o icônico edifício do CBUAE, com o número 50 marcando a importante ocasião.

Em seu discurso de abertura, Khaled Mohamed Balama, governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, elogiou o apoio fornecido pelo xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan para promover um cenário financeiro diversificado e inclusivo para capacitar todos os setores e impulsionar o crescimento inclusivo.

E destacou que os projetos inovadores lançados na segunda visam aprimorar o processo de transformação digital na infraestrutura financeira, promover transações digitais e acelerar a transformação digital nos Emirados Árabes Unidos em geral. Ele expressou seu orgulho pela graduação do primeiro grupo de cidadãos dos EAU do programa Ethraa, que foram treinados e equipados com as melhores habilidades profissionais para participar da liderança do setor financeiro no país.

A cerimônia também testemunhou a troca de memorandos de entendimento entre a empresa Impressão de Segurança Oumolat e a Autoridade Tributária Federal, além de outros memorandos de entendimento entre o Instituto de Finanças dos Emirados Árabes Unidos e o Departamento de Recursos Humanos de Sharjah, as universidades de Harvard e Columbia, nos Estados Unidos, e a empresa Wiley Edge, para aprimorar a cooperação, trocar conhecimento e experiência e desenvolver as habilidades de jovens quadros e competências nacionais, além de acelerar os programas de emiratização no setor financeiro.

