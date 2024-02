Maersk cancela reservas com origem ou destino em Djibouti por tensões no Mar Vermelho

A gigante do transporte de cargas marítimas Maersk informou nesta terça-feira, 30, que está cancelando temporariamente todas as reservas com origem ou destino em Djibouti por conta das tensões no Mar Vermelho. Em comunicado, a empresa explicou que o cenário atual ao longo do Golfo de Aden permanece volátil e implica risco de segurança significativo.

"Devido à situação contínua, estamos cancelando temporariamente todas as reservas da Europa, América do Sul, América do Norte e reservas da África Ocidental para o Djibuti, uma vez que a nossa prioridade continua a ser a segurança dos nossos marinheiros, navios e da sua carga", ressalta a companhia.

Desde o final do ano passado, o grupo militante Houthi, do Iêmen, tem conduzido uma série de ataques na região, no que diz ser uma retaliação pela guerra de Israel e o Hamas.

Em resposta, uma coalizão liderada por Estados Unidos e Reino Unido efetuou uma série de ofensivas contra alvos dos rebeldes iemenitas.