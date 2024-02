M42 faz parceria com Agência Ambiental - Abu Dhabi para concluir projeto de mapeamento do genoma da árvore nacional dos EAU

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- A M42, em colaboração com a Agência Ambiental - Abu Dhabi (EAD, na sigla em inglês), concluiu o sequenciamento e a análise da árvore ghaf, a árvore nacional dos Emirados Árabes Unidos, para dar continuidade à pesquisa anterior conduzida pelo Centro Khalifa de Engenharia Genética e Biotecnologia. A árvore é conhecida por sua capacidade de prosperar em condições áridas, e o projeto genômico da M42 tem como objetivo aprimorar a compreensão das características genéticas que permitem que os organismos prosperem em ambientes desafiadores. Isso é especialmente importante, pois o mundo está lidando com os efeitos da mudança climática e seu impacto na saúde humana.

A árvore ghaf, cientificamente conhecida como prosopis cineraria, desempenha um papel fundamental na estabilização do solo do deserto e na prevenção de danos, além de fornecer refúgio para várias criaturas do deserto. As árvores ghaf foram designadas como a árvore nacional dos Emirados Árabes Unidos em 2008 devido à sua importância cultural e tradicional. Cada planta vive, em média, 120 anos. Tradicionalmente, a árvore era usada para alimentar o gado e por suas supostas propriedades medicinais.

A equipe de cientistas ambientais da M42, liderada pelo Dr. Wael Elamin, diretor-médico da M42, utilizou plataformas de sequenciamento de ponta da Tecnologias Oxford Nanopore para obter um sequenciamento de alta qualidade do genoma completo da árvore ghaf. Com uma taxa de mapeamento de mais de 99% e uma cobertura de genoma 240 vezes maior do que a referência de genoma existente, o estudo demonstra a alta qualidade dos dados gerados.

Esse trabalho complementa o esforço para criar um catálogo robusto de variantes genéticas, oferecendo informações valiosas sobre a funcionalidade dos genes, padrões de expressão gênica e características genéticas exclusivas. A tecnologia usada pela M42 também fornece informações de metilação além da sequência de DNA. As descobertas preparam o caminho para mais esforços de conservação da natureza, compreendendo a biologia da resistência à seca, o desenvolvimento de árvores resistentes adaptáveis a diversas condições ecológicas e possibilitando a capacitação para soluções de agrogenômica para a região e além.

O Dr. Fahed Al Marzooqi, vice-diretor de Operações do Grupo M42, disse: "A saúde humana está intrinsecamente ligada à saúde ambiental, e isso tem se tornado cada vez mais claro para o mundo em geral. Operando na interseção de saúde, tecnologia e sustentabilidade, a M42 tem o compromisso de abordar temas de saúde nacionais e globais com soluções inovadoras de tecnologia. Nossa iniciativa inovadora de sequenciamento tem como objetivo aprimorar a compreensão das adaptações genéticas da árvore ghaf para prosperar em condições áridas, o que protege e defende o legado natural dos Emirados Árabes Unidos. A pesquisa também assume um significado crítico à medida que o mundo procura enfrentar os efeitos da mudança climática, que aquece o meio ambiente."

Ahmed Al Hashmi, diretor-executivo do Setor de Biodiversidade Terrestre e Marinha da EAD, disse: "Temos o prazer de fazer parceria com a M42 nesse projeto pioneiro de análise e sequenciamento do genoma da árvore Ghaf, em linha com nossa missão de monitorar e conservar espécies de plantas no Emirado de Abu Dhabi. Nosso principal objetivo é compreender melhor a árvore Ghaf por meio de pesquisas científicas para desenvolver políticas e uma estrutura de conservação que garanta a sustentabilidade da espécie para as gerações futuras e preserve o patrimônio natural dos Emirados Árabes Unidos".

A tecnologia de sequenciamento da M42 pode ser usada em qualquer lugar do mundo para a investigação e conservação da flora e da fauna de interesse.

O anúncio do projeto histórico foi feito na Arab Health 2024, que acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro em Dubai. A M42 é a parceira de saúde global do evento.

https://wam.ae/en/article/b1e9bwu-m42-partners-with-ead-complete-ghaf-tree-genome