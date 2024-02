Lviv é primeira região da Ucrânia a remover todos monumentos da era soviética

Por Dan Peleschuk

Kiev (Reuters) - A região ucraniana de Lviv se tornou a primeira do país a remover todos os seus monumentos da era soviética, disse o governador nesta terça-feira, como parte de um esforço mais amplo em tempos de guerra para apagar todos os vestígios do domínio russo.

A Ucrânia lançou uma campanha de "descomunização" depois que uma revolução de 2014 derrubou um presidente pró-Moscou e continuou o esforço enquanto luta contra a invasão russa que dura já quase dois anos.

O governador Maksym Kozytskyi disse que 312 monumentos foram removidos no ano passado na região de Lviv, que faz fronteira com a Polônia, por ativistas e moradores locais.

"Nem um copeque do orçamento regional foi gasto para derrubar esses 'ídolos'", escreveu ele no aplicativo de mensagens Telegram.

Milhares de ruas e assentamentos na Ucrânia, que declarou independência da União Soviética em 1991, também foram renomeados nos últimos anos como parte da iniciativa.

Na semana passada, o prefeito de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, propôs renomear a rua Pushkin -- que está localizada no centro da cidade e leva o nome de um famoso autor russo -- para homenagear um proeminente filósofo ucraniano.

No mês passado, as autoridades da capital ucraniana, Kiev, desmontaram uma estátua de um comandante do Exército Vermelho em uma avenida central.

