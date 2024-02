Lula rebate acusação de Bolsonaro: 'Asneira'

(ANSA) - BRASÍLIA, 30 GEN - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (30) que seu governo respeita a autonomia da Polícia Federal e rebateu a acusação de "perseguição política" feita pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).

"Ele [Bolsonaro] falou uma grande asneira, o governo brasileiro não manda na PF, muito menos na Justiça", disse o petista em entrevista à rádio CBN Recife.

"O cidadão que está acusando foi presidente da República, ele tentou mandar na Polícia Federal, trocava superintendentes ao bel prazer. Eu não, eu acho que as coisas têm que funcionar de acordo com os interesses da instituição", acrescentou Lula.

A PF realizou na segunda-feira (29) uma operação contra Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, no âmbito das investigações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entre 2019 e 2022. Uma casa de Bolsonaro em Angra dos Reis também foi alvo de busca e apreensão.

"O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas tenham direito à presunção da inocência que eu não tive, e eu acho que as pessoas que não devem não temem", disse Lula, em referência aos processos da Lava Jato. (ANSA).

