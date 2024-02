Lula diz que Volkswagen anunciará investimento no Brasil em fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que fará uma viagem no dia 2 de fevereiro para um anúncio de investimento da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), onde a montadora tem uma fábrica de automóveis.

"Eu vou dia 2 (de fevereiro) anunciar investimento da Volkswagen em São Bernardo do Campo", disse Lula durante entrevista à rádio CBN Recife, sem dar mais detalhes sobre qual investimento será realizado pela empresa alemã.

Procurada, a Volkswagen não respondeu de imediato.

Na entrevista, Lula disse que no mesmo dia também irá ao porto de Santos para anunciar um túnel entre Santos e Guarujá "possivelmente em parceria com o governador" Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

(Por Eduardo Simões)