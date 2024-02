Lula refuta perseguição em investigação da Abin paralela: 'Asneira'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) falou uma "grande asneira" sobre a operação da PF que teve Carlos Bolsonaro como um dos alvos.

O que aconteceu

Lula diz que o governo não tem influência nas operações da Polícia Federal. "Ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na PF, muito menos na Justiça", afirmou em entrevista à CBN Recife.

Ontem, o ex-presidente Bolsonaro disse que a operação que mirou Carlos é uma "perseguição implacável". Ele deu a entender que estaria sendo perseguido pelo governo Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo Lula, não há nada de "anormal" na operação sobre o uso ilegal da Abin durante o governo Bolsonaro. "O que espero é que as pessoas sejam investigadas e que tenham direito a presunção de inocência, o que eu não tive".

As pessoas que não devem não temem.

Presidente Lula

Entenda a operação sobre Abin paralela

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na segunda-feira (29) contra pessoas do núcleo político que receberam informações da "Abin paralela". Segundo as investigações, a Abin foi usada durante o governo de Jair Bolsonaro para espionar adversários políticos.

Um dos alvos foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. A busca e apreensão foi autorizada na casa de Carlos e no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio.

A PF também fez buscas numa casa em Angra dos Reis (RJ), onde estava Carlos Bolsonaro. Os irmãos Flávio e Eduardo e o ex-presidente Jair Bolsonaro também estavam no local.

Segundo as investigações da PF, Carlos Bolsonaro recebia informações sobre inquéritos em andamento, inclusive da PF. Os agentes também investigam se a Abin produzia dossiês para atender aos interesses de Carlos.

Um celular de Carlos Bolsonaro foi apreendido.