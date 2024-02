Luiza Trajano e Tarciana Medeiros: apoio mútuo entre mulheres é fundamental

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, para que o resultado seja alcançado, as mulheres precisam de políticas que as apoiem. "Luto para que cada bairro tenha uma escola em período integral, porque se você não der um apoio para a mulher, fica muito difícil", afirma Luiza Trajano, fundadora da gigante do varejo nacional Magazine Luiza.

Ao lado dela, Tarciana Medeiros, primeira mulher presidente do Banco do Brasil, relembra como se desdobrou entre a maternidade e os compromissos profissionais, muitas vezes levando a filha para treinamentos. "Eu brinco que, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa", diz Tarciana, ao falar da importância de não culpabilizar a maternidade.

Com 22 anos de carreira até chegar ao cargo de presidente do banco, Tarciana conta como enfrentou desafios, incluindo a mudança de setores, e destaca a importância das mulheres que a apoiaram ao longo de sua trajetória profissional. "Eu sou uma colcha de retalhos das várias colegas, várias amigas do banco que me formaram", diz a presidente do BB.

As executivas conversaram com Cris Bartis diretamente de Nova York, onde o Pacto Global da ONU no Brasil reuniu líderes empresariais para trocas de conhecimento. A conversa é a segunda de 8 entrevistas especiais da série Ideias Para Mudar o Mundo, que serão publicadas semanalmente por ECOA em parceria com o Pacto Global da ONU.