Ladrão 'fantasma' invade prédio e furta bicicleta em área nobre de Salvador

Um homem coberto por um lençol branco invadiu um prédio e furtou uma bicicleta na Avenida Euclydes da Cunha, na Graça, área nobre de Salvador, nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

Dono da bicicleta notou a ausência do veículo e solicitou imagens do circuito interno de segurança do prédio. Nas imagens, é possível ver o momento em que o ladrão, coberto pelo lençol, pula uma mureta, pega a bicicleta e sai sem ser percebido.

Síndico do prédio em que furto aconteceu disse que um funcionário deve ter esquecido o portão aberto. Em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo, Paulo Pessoa alegou que "houve vacilo" de um funcionário do prédio que esqueceu de fechar o portão, o que facilitou o furto. "Esse 'fantasma' entrou, teve tempo, esperou com calma, levou a bicicleta e saiu daqui andando como se nada estivesse acontecendo".

Síndico também criticou insegurança na região. Ele explicou que casos de furtos têm sido cada vez mais comuns e disse que os moradores do bairro vivem "uma situação caótica".

Em nota, as polícias Civil e Militar da Bahia disseram que não foram acionadas para atender esta ocorrência. A PMBA reforçou que os agentes realizam patrulhamento na região da Graça em viaturas e bases móveis, e que qualquer ocorrência "que fuja à normalidade" deve ser reportada às autoridades.

Até o momento, o ladrão não foi identificado.