Josias: É bom para democracia que Lula respeite candidatura de Tabata

Após o presidente Lula (PT) negar que tenha oferecido um ministério no governo para tirar Tabata Amaral (PSB) das eleições municipais de São Paulo, o colunista Josias de Souza disse que é bom para a democracia que a deputada federal dispute a prefeitura.

Segundo matéria da Folha de São Paulo, é dada como certa no entorno de Lula e na cúpula do PSB uma investida direta do presidente para tentar convencer Tabata a abrir mão de sua pré-candidatura para a Prefeitura de São Paulo e apoiar Guilherme Boulos. Uma das possibilidades discutidas entre aliados do presidente seria um convite para que Tabata assumisse um ministério, que poderia ser o de Ciência e Tecnologia.

Lula diz que não está participando de nenhuma articulação para retirar Tabata do páreo. Bom que ele tenha dito isso, mas ele fez precisamente o contrário na eleição para governador do estado em 2022, quando agiu precisamente para tirar adversários de Fernando Haddad do páreo.

A disputa em São Paulo está tão restrita, que é bom aumentar o cardápio e o eleitorado tenha alternativas. É bom para a democracia que Tabata Amaral seja respeitada como candidata.

Há problemas demais em São Paulo para que o paulistano se divida entre esses problemas e a polarização nacional. O eleitorado de São Paulo merece que esta candidata leve suas posições à vitrine e sensibilize o número de eleitores que ela consiga sensibilizar. Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News de hoje (30)

