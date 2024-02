Josias: Bolsonaro fala de perseguição com conhecimento de causa

Ao se dizer vítima de perseguição política, Jair Bolsonaro fala sobre o assunto com o conhecimento de um especialista, como deixam claras as evidências sobre a chamada "Abin paralela", afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (30).

Sempre que se apresenta como vítima de perseguição política, Bolsonaro fala com certo conhecimento de causa. Perseguição é uma de suas especialidades. Não se deve jamais perder tempo discutindo com um especialista.

No caso da 'Abin paralela', o debate é até desnecessário. O próprio Bolsonaro assumiu a missão inconsciente de se autodesnudar, como quem desvenda os próprios crimes cometendo-os com um certo desleixo, com descuido extremo. A Polícia Federal chega ao Bolsonaro com quatro anos de atraso. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias reforçou que não faz sentido a tese de perseguição política a Bolsonaro, uma vez que o ex-presidente deixou rastros nítidos de suas ações fora da lei.

É desnecessário alguém analisar se há perseguição política em relação ao Bolsonaro porque ela não existe. O que há é um atraso na investigação. Fica evidente que essa 'Abin paralela' operou e são eloquentes os indícios de que Bolsonaro se serviu desse sistema.

Bolsonaro foi muito zeloso no cometimento dos deslizes para que a PF o apanhasse. Neste caso, ele foi um transgressor didático, como se quisesse ensinar os caminhos deixando pistas para a PF apanhá-lo. Não dá para ele alegar que está sendo perseguido. Josias de Souza, colunista do UOL

