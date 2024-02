Israel acusa agência da ONU de permitir que Hamas use suas instalações

Israel acusou nesta terça-feira (30) a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) de permitir que militantes do movimento islamista palestino Hamas usem suas instalações na Faixa de Gaza para realizar "atividades militares".

Segundo Israel, funcionários da agência, que conta com 13 mil empregados em Gaza, estiveram envolvidos no ataque do Hamas realizado em 7 de outubro.

"A UNRWA é uma fachada para o Hamas. Foi comprometida de três maneiras: contratando terroristas em massa, deixando suas instalações serem usadas para atividades militares do Hamas e se apoiando no Hamas para a distribuição da ajuda na Faixa de Gaza", afirmou o porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, em declaração divulgada por vídeo.

"Cerca de 10% dos funcionários são membros do Hamas ou da Jihad Islâmica, e cerca de 50% são parentes de primeiro grau desses membros", afirmou o porta-voz, sem apresentar provas. A AFP não pôde comprovar as afirmações.

A UNRWA, que cumpre um papel essencial para milhões de palestinos desde a sua criação, em 1949, "não é neutra", considerou o porta-voz. A maioria dos funcionários da agência em Gaza são palestinos.

A UNRWA informou que demitiu a maioria dos 12 funcionários supostamente envolvidos no ataque de 7 de outubro e que abriu uma investigação.

