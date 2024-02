"Investimentos Dubai" investe 34,3% de participação na Parceiros Globais de Fertilidade

DUBAI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Investimentos Dubai (Dubai Investments) investiu uma participação acionária de 34,3% na Parceiros Globais de Fertilidade (GFP, na sigla em inglês), uma rede líder de centros de fertilidade e genética reprodutiva no Oriente Médio.

A GFP garantiu aproximadamente USD 60 milhões em financiamento de capital, dando a ela o apoio financeiro necessário para expandir sua rede de centros de fertilidade e saúde da mulher em todo o Oriente Médio e Norte da África. A GFP tem como objetivo criar a principal rede de fertilidade da região e uma das 10 maiores do mundo. Seu objetivo é promover as melhores práticas globais e conquistar uma reputação internacional de excelência.

Comentando sobre a aquisição da participação acionária da empresa, o vice-presidente e CEO da Dubai Investments, Khalid Bin Kalban, declarou: "O investimento na Parceiros Globais de Fertilidade marca o quarto investimento estratégico da Dubai Investments no setor de saúde, um movimento fundamental na estratégia de diversificação contínua do Grupo. A Dubai Investments está entusiasmada com a parceria com uma equipe comprometida de especialistas experientes no campo da fertilidade, e o foco nesse setor decorre de uma profunda crença em seu potencial como um segmento promissor e lucrativo para investimentos. Por meio desse investimento estratégico, a Dubai Investments apoiará os ambiciosos planos de crescimento da GFP, aproveitando as sinergias e solidificando a dedicação do Grupo em moldar o futuro dos investimentos em saúde."

Majd Abu Zant, fundador e CEO da GFP, ressaltou: "Estamos estabelecendo um novo padrão em fertilidade e saúde da mulher, concentrando-nos em pesquisa e inovação, investindo em pessoas e tecnologias e colocando os pacientes em primeiro lugar. Esse financiamento nos permitirá avançar rapidamente e construir uma base sólida para o crescimento perpétuo."

Com foco inicial no Reino da Arábia Saudita, a rede proporcionará vários benefícios aos pacientes, incluindo a introdução de novas tecnologias mais rapidamente e em maior escala, proporcionando resultados clínicos excepcionais e reduzindo os custos do tratamento. A principal instalação da GFP em Riad está atualmente em construção e deve começar a operar ainda este ano. A instalação para esse fim elevará os padrões de atendimento à fertilidade e genética reprodutiva, estabelecendo uma nova referência para a região.

Com esse financiamento, a GFP construirá vários centros de fertilidade e de saúde da mulher e uma rede de clínicas-satélites em todo o Reino da Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, cuja construção terá início nos próximos meses. A GFP também identificou um forte pipeline de possíveis alvos para aquisição, o que lhe permite acelerar o crescimento em direção à construção de uma sólida plataforma regional.

