Imigração deve acrescentar 6,1 milhões de pessoas à população do Reino Unido até 2036

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - A imigração deve acrescentar 6,1 milhões de pessoas à população do Reino Unido até meados de 2036, segundo projeções oficiais que aumentam a pressão sobre o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em uma questão sensível num momento em que se aproxima a próxima eleição.

A população do Reino Unido crescerá de 67 milhões de pessoas em meados de 2021 para 73,7 milhões em meados de 2036, um aumento impulsionado quase inteiramente pela imigração, disse a projeção do Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) nesta terça-feira.

A imigração se tornou uma questão dominante no cenário político do Reino Unido e terá um papel central na eleição nacional no final deste ano. As pesquisas atualmente apontam que o Partido Conservador, de Sunak, deve perder o poder.

O salto projetado, para o período de 15 anos, também reflete uma projeção de 541.000 mais nascimentos do que mortes, disse o Gabinete.

Números divulgados em novembro mostraram que o saldo de imigração ao Reino Unido atingiu um recorde de 745.000 pessoas em 2022 e permaneceu alto desde então. As projeções do Gabinete presumem um saldo de imigração de 315.000 pessoas anualmente a partir do período que termina em meados de 2028.

Mês passado, o governo anunciou medidas mais rígidas para obtenção de vistos, incluindo pisos salariais mais altos e restrições a membros de família, para abaixar os números.

(Reportagem de Sachin Ravikumar, Reportagem adicional de Muvija M)