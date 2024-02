Ibovespa recua com cautela antes de decisão de juros no Brasil e nos EUA

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, com investidores evitando exposição ao risco antes das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto a Gol desabou quase 27% em seu último pregão antes de ser retirada do índice pela B3.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,86 %, a 127.401,81 pontos. Na máxima do dia, chegou a 128.492,38 pontos. Na mínima, a 127.104,69 pontos. O volume financeiro somou 21,8 bilhões de reais.

"Acho que não tem um vetor específico. Nem vetor (negativo) para pânico, nem positivo para euforia, mas uma cautela para esses dados", disse o sócio e head de análise da Levante Investimentos, Enrico Cozzolino, referindo-se às decisões de juros na economia doméstica e norte-americana na quarta.

Nos Estados Unidos, a expectativa geral é de que o Federal Reserve deixe a taxa básica de juros inalterada na faixa de 5,25% a 5,50%. Mas os investidores estarão em busca de pistas sobre os próximos passos da política monetária tanto no comunicado do Fed como nos comentários do chair Jerome Powell logo depois.

Dados ainda fortes do mercado de trabalho norte-americano nesta terça-feira reduziram expectativas de um início precoce de cortes de juros. Os índices acionários em Wall Street encerraram sem direção única, com o S&P 500 praticamente estável.

No Brasil, é esperado que o Comitê de Política Monetária (Copom) decida por um novo corte da taxa básica Selic em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano.

Ainda na agenda doméstica, análise gráfica da equipe da BB Investimentos relembrou que os "investidores seguem em compasso de espera por uma sinalização política de uma solução para a MP da reoneração gradual da folha de pagamentos e dos vetos em emendas de comissão no Orçamento, o que só deve ocorrer a partir da próxima semana".

DESTAQUES

- GOL PN afundou 26,97%, a 2,87 reais, dando sequência à trajetória de forte declínio da véspera, após pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O papel chegou a cair 35,88% no pior momento da sessão. A B3 informou na noite de segunda-feira que vai retirar a Gol de seus índices após o encerramento do pregão regular desta terça-feira. Os papéis preferenciais da companhia aérea permanecerão sendo negociados na B3, mas passam a ser listados sob o título de "outras condições". No setor, AZUL PN recuou 4,62%, a 13,20 reais.

- PETROBRAS PN caiu 0,62%, a 40,32 reais e PETROBRAS ON fechou em baixa de 0,45%, a 42,17 reais, apesar do movimento de recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, com o barril do Brent fechando em alta de 0,57%, a 82,87 dólares. 3R PETROLEUM ON recuou 1,35%, a 27,73 reais.

- VALE ON desvalorizou-se 0,56%, a 68,78 reais, seguindo a queda no preço do minério de ferro na Ásia, com preocupações ligadas ao endividamento do setor imobiliário na China, principal mercado consumidor do minério, contrariando o otimismo com os recentes esforços do país para conter o agravamento da crise e reforçar a confiança do mercado. O contrato de maio, mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) , encerrou as negociações diurnas com queda de 1,76%, a 979,5 iuanes (136,46 dólares) por tonelada, o menor valor desde 24 de janeiro. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ganhou 1,02%, a 6,90 reais, GERDAU PN declinou 0,42%, a 21,27 reais e USIMINAS PNA teve decréscimo de 2,26%, a 9,09 reais.

- SUZANO ON subiu 2,56%, a 52,10 reais, principal contribuição positiva para o índice na sessão. De pano de fundo, a companhia vai receber uma linha completa de produção de papel tissue da finlandesa Valmet, incluindo equipamentos de conversão e uma caldeira de biomassa. O valor da encomenda não foi informado, mas a Valmet afirmou que o valor de um pedido como esse normalmente gira em torno de 100 milhões de euros.

- ELETROBRAS ON caiu 1,61%, a 40,21 reais. O vice-presidente financeiro da companhia de energia, Eduardo Haiama, afirmou nesta terça-feira que o mercado começou a precificar uma volatilidade dos preços de energia elétrica que antes não se previa devido ao cenário de sobreoferta de capacidade instalada no país. Segundo ele, esse cenário tem se refletido nos preços para "todo mundo".

- EMBRAER ON subiu 2,46%, a 22,87 reais, antes de divulgação de relatório de entregas do quarto trimestre. Após o fechamento, a Embraer informou que entregou 75 jatos no quarto trimestre de 2023, uma queda de 6% na comparação com o mesmo período em 2022.

- SABESP ON ganhou 0,75%, a 78,17 reais, após anunciar no final da segunda-feira que seu conselho de administração aprovou emissão de 2,5 bilhões de reais em debêntures e que a operação poderá atingir 3 bilhões se mais papéis forem ofertados.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em queda de 0,64%, a 32,43 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 0,72%, a 15,27 reais e BANCO DO BRASIL ON recuou 0,51%, a 56,23 reais.

- COGNA ON recuou 1,70%, a 2,89 reais. A empresa do setor de educação anunciou a venda da controlada SRV Editora e sua participação de 20% na plataforma digital de livros Minha Biblioteca para o Grupo GEN por até 72,5 milhões de reais, a depender do cumprimento de "determinadas métricas", afirmou a Cogna em comunicado ao mercado. YDUQS ON fechou em queda de 2,92%, a 18,97 reais.