Holding de Abu Dhabi ADQ é parceira estratégica em setores promissores da economia egípcia, diz CEO do Fundo Soberano do Egito

HONG KONG, 30 de janeiro de 2024 (WAM) -- Ayman Mohamed Soliman, CEO do Fundo Soberano do Egito, disse que há uma estreita cooperação com fundos soberanos nos Emirados Árabes Unidos em vários setores promissores da economia egípcia.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM), Soliman destacou a parceria estratégica entre o Fundo Soberano do Egito e a ADQ, uma empresa de investimentos e holding sediada em Abu Dhabi. Essa parceria aumenta a capacidade do fundo de explorar e avaliar oportunidades de investimento conjunto de forma eficaz.

Soliman reconheceu o considerável potencial inexplorado do Egito em vários setores, posicionando o país como um destino atraente para investimentos estrangeiros diretos e um catalisador para o desenvolvimento econômico.

O CEO destacou o papel da ADQ como parceira estratégica na exploração de novas áreas de investimento e setores promissores na economia egípcia, incluindo hospitalidade e hotéis. Essa parceria se estende a todos os programas que envolvem o setor privado e investidores estrangeiros.

Soliman revelou que a "ADQ" e suas subsidiárias formaram alianças nos setores de energia renovável, dessalinização de água, infraestrutura e logística no Egito.

Durante sua participação no Fórum Financeiro Asiático em Hong Kong, o CEO expressou o compromisso do Fundo Soberano do Egito de investir em sustentabilidade e finanças verdes para se alinhar às tendências econômicas globais em evolução.

Destacando a importância da colaboração entre os fundos soberanos árabes, Soliman esclareceu o potencial de maiores oportunidades de investimento, especialmente em campos emergentes, como energia renovável e cadeias de valor para hidrogênio verde. E observou que a expansão nessas áreas - durante a "COP28" - deverá promover uma maior cooperação entre os países árabes.