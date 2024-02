Grupo de encomendas americano UPS anuncia corte de 12.000 funcionários

O grupo americano de correio e entrega de encomendas UPS vai cortar 12.000 empregos, anunciou sua CEO, Carol Tomé, nesta terça-feira (30), durante uma teleconferência para apresentar os resultados da companhia.

Tomé disse que a empresa procura "alinhar" seus recursos às operações.

Com sede em Atlanta (sudeste dos Estados Unidos), a UPS tem, atualmente, 500.000 funcionários.

Procurada pela AFP, a empresa informou que essas demissões vão acontecer em todo o mundo.

Tomé explicou que essa decisão é o resultado de uma reorganização do grupo, mais do que uma consequência do enfraquecimento de sua atividade nos últimos meses.

"É uma mudança na nossa forma de trabalhar", disse a executiva, acrescentando que, "quando o volume (de trabalho) aumentar, não prevemos recontratações".

A UPS iniciou um programa maciço de automatização de seus centros de triagem. Criou, inclusive, um centro chamado UPS Velocity, em Louisville (Kentucky), onde parte das operações é realizada por 700 robôs.

O anúncio surge pouco depois de a empresa publicar, nesta terça, uma queda de 7,8% no faturamento no quarto trimestre na comparação com o mesmo período de 2022.

Um dos principais concorrentes da UPS, a FedEX, cortou 29.000 empregos durante o ano fiscal de 2023, que terminou em maio. Empresas como UPS e FedEx enfrentaram uma redução nos pedidos desde o final de 2022, após a disparada durante a pandemia do coronavírus.

tu/eb/llu/mr/db/tt

© Agence France-Presse