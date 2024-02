Governo federal reconhece emergência em Joinville após vazamento de ácido

Do UOL, em São Paulo

O governo federal reconheceu situação de emergência em Joinville (SC) após o vazamento de ácido sulfônico em um rio.

O que aconteceu

Emergência foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A portaria do órgão ligado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi publicada ontem, em edição extra do Diário Oficial da União.

Prefeitura também decretou emergência

Caminhão carregado de ácido sulfônico tombou e atingiu o rio Cubatão. Incidente ocorreu na manhã de ontem na rodovia SC-418, na Serra Dona Francisca.

Gestão disse que a substância "avança com velocidade pelas águas". A Estação de Tratamento de Água do rio foi fechada preventivamente, o que deve afetar 34 bairros do município, informou a Prefeitura.

Um gabinete de crise foi instituído e ainda não há um balanço das dimensões da contaminação do rio. O abastecimento só será normalizado após análises químicas das amostras de água provarem que não há risco para consumo.

A Polícia Civil investiga o caso e vai apurar as causas e responsabilidades pelo acidente. O caso ficou com a Divisão de Crimes contra o Meio Ambiente da delegacia de Joinville.

Acidente pode se repetir, diz prefeito

Prefeito afirmou que "esse é um alerta que estamos dando há muito tempo". "Existe um projeto do governo estadual em que foi desenvolvido com essas rampas de áreas de escape, porque são sempre nas mesmas curvas que os caminhões se perdem", disse o prefeito Adriano Silva (Novo-SC) em entrevista ao UOL News.