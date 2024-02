Governo da Itália aprova projeto de lei sobre Olimpíadas de 2026

ROMA, 30 JAN (ANSA) - O Conselho dos Ministros da Itália aprovou, em reunião nesta terça-feira (30), o projeto de lei dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que acontecerão em Milão e Cortina d'Ampezzo.

Ao que tudo indica, eficiência e economia são as palavras de ordem para os próximos passos do megaevento esportivo.

Outro objetivo do texto é agilizar os trabalhos de construção das arenas de competição, bem como realizá-los no prazo estabelecido pelos organizadores das Olimpíadas.

A disposição, que foi ilustrada pelo vice-premiê e ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, colocou a companhia Anas como responsável para "acelerar algumas intervenções estratégicas" ligadas aos Jogos.

Além disso, a empresa Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (Simico), que cuida de todas as atividades de construção, ganhou mais poderes com a aprovação do projeto de lei.

"Confia a ela competências ampliadas e oportunas para permitir maiores capacidades operacionais e de tomada de decisão", diz o texto.

Um dos grandes entraves em relação aos Jogos Olímpicos de Inverno é a construção da pista de bobsled. O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, apontou que "não é aceitável" que as provas da competição sejam realizadas no exterior.

O político acrescentou que fará de tudo para que a modalidade ocorra em algum complexo esportivo de Cortina d'Ampezzo ou de Cesana. (ANSA).

