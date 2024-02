Governo da Irlanda do Norte pode ser restaurado após dois anos

Por Amanda Ferguson

BELFAST (Reuters) - Um ministro britânico e um líder do maior partido pró-britânico da Irlanda do Norte expressaram otimismo na terça-feira de que o governo regional de compartilhamento de poder pode ser restaurado rapidamente, encerrando uma crise de quase dois anos que ameaçou uma parte fundamental do acordo de paz de 1998.

Após meses de negociações, o líder do Partido Unionista Democrático (DUP) disse que o partido havia endossado as propostas acordadas com Londres sobre as regras comerciais pós-Brexit para encerrar seu boicote de quase dois anos ao governo.

O DUP argumentou que o acordo do Brexit de Londres com a União Europeia prejudicava o lugar da Irlanda do Norte no Reino Unido ao exigir verificações de alguns produtos provenientes do Reino Unido.

Mas a oferta de Londres de consolidar a posição da Irlanda do Norte no Reino Unido em lei, além de um pacote financeiro de 3,3 bilhões de libras (4,2 bilhões de dólares), parecia destinada a conquistar o partido pró-britânico.

Todos os lados querem agir rapidamente antes que os críticos desfaçam as propostas e coloquem em risco a restauração do governo regional, uma parte fundamental de um acordo de 1998 para acabar com décadas de violência sectária.

O líder do partido, Jeffrey Donaldson, disse à BBC Radio Ulster que o governo poderia ser restaurado em poucos dias "se o governo (do Reino Unido) agir com a rapidez que eu acredito que possa".

Ele afirmou que a legislação teria dois elementos: um destinado a afirmar o lugar da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido e o outro colocar emenda à Lei do Mercado Interno do Reino Unido para "proteger a capacidade da região de negociar com o resto do Reino Unido".

"Será que conseguimos tudo o que queríamos?", perguntou ele. "Não, não conseguimos. Eu serei honesto com as pessoas sobre o que conseguimos entregar."

Chris Heaton-Harris, ministro britânico para Irlanda do Norte, afirmou que espera "a restauração das instituições de Stormont (Assembleia da Irlanda do Norte) o mais rápido possível".

Ele se recusou a fornecer qualquer detalhe sobre o acordo, mas disse que os dois lados haviam alcançado "uma vasta gama de melhorias decentes para garantir que nosso mercado interno funcione adequadamente, como deveria".

(Reportagem adicional de Padraic Halpin em Dublin)