FMI mantém estimativa de crescimento do PIB italiano em 2024

NOVA YORK, 30 JAN (ANSA) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a projeção de crescimento da economia da Itália em 2024 em 0,7%, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (30).

Se confirmado, o resultado repetiria o desempenho do produto interno bruto (PIB) em 2023, quando o país registrou expansão de 0,7%, de acordo com dados preliminares divulgados também nesta terça pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Esse seria um crescimento maior que aqueles esperados pelo FMI para Reino Unido (+0,6%) e Alemanha (+0,5%) em 2024.

Já para 2025, o Fundo Monetário Internacional projeta uma alta de 1,1% na economia italiana, 0,1 ponto percentual a mais que a previsão anterior.

O FMI ainda revisou para cima a expectativa de crescimento do PIB dos Estados Unidos em 2024, passando de 1,5% para 2,1%. A zona do euro fez o caminho inverso, com projeção de alta de 0,9%, 0,3 ponto a menos que a previsão anterior.

Por sua vez, o PIB global deve crescer 3,1% neste ano, uma melhora de 0,2 ponto na estimativa. "Estamos muito distantes de um cenário de recessão", afirmou o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.