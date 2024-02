Homem é preso tentando tirar registro de médico com diploma falso na Bahia

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 60 anos foi preso tentando tirar um registro profissional de médico com documentos falsos em Salvador.

O que aconteceu

O suspeito levantou desconfiança dos funcionários do Cremeb quando foi à sede do conselho ontem com os documentos requeridos para o registro.

Funcionários constataram que aquela era a segunda vez em dois anos que ele usava um diploma falso de uma universidade do Rio de Janeiro para tentar fazer o cadastro.

Na primeira tentativa do suspeito, o conselho procurou a universidade e negou o registro profissional após ser informado que ele não estudou no local.

Na segunda visita, porém, a Polícia Militar foi acionada e fez a prisão em flagrante.

O falso médico dizia ter se formado em 2005 e colado grau em 2006. Segundo os documentos apresentados por ele, ele era natural de Senhor do Bonfim.

O caso foi registrado como tentativa de estelionato pela Polícia Civil. O órgão informou ao UOL que um inquérito foi instaurado e que os documentos apreendidos com o suspeito serão periciados.

A identidade do homem preso não foi divulgada pela polícia. O UOL tenta contatar a defesa dele.