Extrema-direita ameaça deixar governo de Israel em caso de acordo "irresponsável" em Gaza

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - Um parceiro de extrema-direita na coalizão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou na terça-feira deixar o governo por qualquer tentativa de entrar em um acordo "irresponsável" com o Hamas para recuperar os reféns mantidos pelos militantes palestinos.

"Acordo irresponsável = desmantelamento do governo", postou Itamar Ben-Gvir, do partido Poder Judaico, no X, em meio a relatos da mídia de que Israel estava considerando uma pausa de longo prazo, intermediada por Catar e Egito, em sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O conservador Netanyahu enfatizou seu compromisso com a destruição do Hamas, cuja onda de assassinatos e sequestros transfronteiriços em 7 de outubro surpreendeu Israel, e argumenta que a pressão militar aumenta as chances de recuperar os 132 reféns.

Mas pelo menos um membro do gabinete de guerra decisório de Netanyahu - o ex-chefe militar Gadi Eisenkot, cujo filho e sobrinho morreram lutando em Gaza - lançou dúvidas sobre as perspectivas de missões de resgate e pediu um acordo sobre os reféns.

Isso desencadeou a especulação de que Netanyahu está sendo pressionado tanto pela esquerda quanto pela direita, o que pode significar uma mudança mais ampla e, talvez, até mesmo uma eleição antecipada.

O Poder Judaico é responsável por seis das 64 cadeiras que a coalizão religiosa de Netanyahu ocupava no Parlamento de 120 lugares antes da guerra de Gaza. Desde então, ele incluiu o partido centrista Unidade Nacional, de Eisenkot, com 12 cadeiras, em um gabinete de emergência.

Ben-Gvir e outro parceiro ultranacionalista da coalizão, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, do partido Sionismo Religioso, se irritaram com a exclusão deles do gabinete de guerra.

Eles pediram que a ofensiva não seja interrompida e que Israel reassente a Faixa de Gaza, da qual se retirou em 2005. Netanyahu descartou a reconstrução de assentamentos judaicos na região, mas disse que a Gaza pós-guerra ficará sob o controle da segurança israelense.