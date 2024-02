Ex-premiê paquistanês Imran Khan é condenado a 10 anos de prisão dias antes das eleições

Por Gibran Naiyyar Peshimam e Ariba Shahid

ISLAMABAD (Reuters) - Um tribunal paquistanês condenou Imran Khan a 10 anos de prisão, nesta terça-feira, por vazamento de segredos de Estado, segundo seu partido, a sentença mais severa contra o ex-primeiro-ministro e jogador de críquete em vários processos, poucos dias antes das eleições nacionais.

O tribunal especial considerou Khan culpado por tornar público o conteúdo de um telegrama secreto enviado pelo embaixador do Paquistão em Washington ao governo de Islamabad, informou seu partido Tehreek-e-Insaf (PTI). O ex-ministro das Relações Exteriores Shah Mehmood Qureshi também foi condenado a 10 anos de prisão no mesmo caso.

A pena de prisão é a segunda condenação de Khan nos últimos meses e garante que o popular político permanecerá fora dos holofotes públicos antes da votação parlamentar da próxima semana, que também levará à nomeação de um novo primeiro-ministro.

O tribunal deverá emitir seu veredicto por escrito mais tarde.

O PTI disse que contestaria a decisão. "Não aceitamos essa decisão ilegal", publicou o advogado de Khan Naeem Panjutha na plataforma de mídia social X.

O aliado de Khan Zulfikar Bukhari disse à Reuters que a equipe jurídica não teve chance de representá-lo ou interrogar testemunhas, acrescentando que os procedimentos foram realizados na prisão.

Outro advogado de Khan, Ali Zafar, afirmou à TV ARY que, dadas as circunstâncias do julgamento e da sentença, as chances de o caso ser anulado em recurso eram de "100%".

Bukhari chamou a condenação de uma tentativa de enfraquecer o apoio a Khan. "As pessoas agora se certificarão de comparecer e votar em maior número", disse ele à Reuters.

Khan foi condenado anteriormente a três anos de prisão em um processo de corrupção, o que já o havia excluído da eleição da próxima semana.

No entanto, sua equipe jurídica esperava que ele fosse libertado da prisão, onde está desde agosto do ano passado, mas a mais recente condenação significa que isso é improvável, mesmo que as acusações sejam contestadas em um tribunal superior.

O partido do três vezes primeiro-ministro Nawaz Sharif, principal oponente político de Khan, disse que o veredicto não foi suficientemente severo.

"Acho que, com base em seu descuido e crime - relativos a importantes interesses nacionais - essa é uma sentença muito leve", afirmou Ahsan Iqbal, um assessor sênior de Sharif, em entrevista à TV.

Analistas acreditam que o partido de Sharif é o favorito para formar o próximo governo após as eleições.