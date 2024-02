EUA aplicam sanções à Venezuela após decisão contra opositora

CARACAS, 30 JAN (ANSA) - Os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções à Venezuela na última segunda-feira (29) após a Suprema Corte de Caracas confirmar a inelegibilidade por 15 anos da principal candidata da oposição ao regime de Nicolás Maduro, María Corina Machado, que venceu as primárias das próximas eleições presidenciais.

O Departamento do Tesouro americano ordenou a suspensão, até 13 de fevereiro, de todas as operações com a empresa estatal Minerven, especializada na extração e comercialização de ouro.

Segundo o jornal "El Nacional" de Caracas, o governo de Joe Biden revogou a suspensão das sanções que havia sido à empresa Minerven, exigindo que a Venezuela respeite os direitos da oposição para as eleições presidenciais que deverão ocorrer no segundo semestre deste ano.

Em outubro passado, após um acordo assinado pelo governo venezuelano com a oposição, Washington revogou as sanções impostas à mineradora em 2019, da mesma forma que havia feito a outras que operam no setor do petróleo e do gás.

Horas antes de cancelar a revogação das punições contra a Minerven, a Casa Branca já havia advertido que o governo de Maduro tinha até abril para respeitar os acordos alcançados em Barbados com a oposição, e assim evitar possíveis novas sanções.

No entanto, tem retrocedido na sua promessa de eleições livres e justas.

Machado, que venceu a eleição primária da oposição em outubro passado, foi considerada inelegível pela primeira vez em 2015, após ter sido acusada de cometer irregularidades administrativas durante seu mandato como deputada, de 2011 a 2014.

A retirada de seus direitos políticos, porém, ocorreu depois de ela ter denunciado supostas violações de direitos humanos durante manifestações contra Maduro. Já em junho passado, ela voltou a ser considerada inelegível por 15 anos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.