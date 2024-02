EUA alertam para sanções contra petróleo da Venezuela se não houver progresso entre governo e oposição

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos não renovarão uma licença geral para o setor de petróleo e gás da Venezuela, a menos que haja progresso político entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição, disse o Departamento de Estado dos EUA nesta terça-feira.

A declaração ocorre no momento em que Washington começa a reimpor sanções a Caracas. Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro deu às entidades dos EUA até 13 de fevereiro para reduzirem gradualmente até encerrar por completo as transações com a empresa estatal venezuelana de mineração de ouro Minerven.

(Reportagem de Susan Heavey)