Etihad aumenta frequência para os principais destinos

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Etihad Airways, a companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, está atendendo à demanda dos clientes ao adicionar mais voos para destinos importantes no Oriente Médio e no subcontinente indiano. O último aumento significa que a companhia aérea agora oferece quase 27% a mais de partidas semanais do que no verão passado.

A empresa está aumentando os voos para Jeddah e Riyadh, na Arábia Saudita, Amã, na Jordânia, Beirute, no Líbano, além de Colombo, no Sri Lanka, e Calcutá e Bangalore, na Índia.

As melhorias fazem parte da ambiciosa expansão de voos e frequências da Etihad para impulsionar ainda mais o alcance global de Abu Dhabi, oferecendo opções de viagem mais flexíveis para seus hóspedes.

Arik De, diretor comercial e de receita da Etihad, destacou: "Esses últimos aumentos de voos, alinhados com nossas conexões práticas e perfeitas em Abu Dhabi e nossa crescente rede global, oferecem aos nossos passageiros mais oportunidades de voar para onde quiserem, em um horário que seja conveniente a eles".

"Isso também torna mais fácil desfrutar de uma visita fantástica ou de uma escala em Abu Dhabi como parte integrante de sua viagem", completou.

