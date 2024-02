Especialistas garantem ter visto tubarão-branco recém-nascido na Califórnia

Imagens inéditas de um tubarão-branco recém-nascido emergindo à superfície podem revelar um possível local de nascimento para predadores ameaçados de extinção, de acordo com um novo estudo divulgado nesta terça-feira (30).

Embora tubarões-brancos jovens já tenham sido avistados anteriormente, esta seria a primeira vez que o nascimento deste predador foi registrado quase ao vivo.

Especialistas afirmam que as imagens, capturadas por um drone na costa da Califórnia, podem ajudar a entender um mistério da vida dos tubarões e ajudar em sua preservação.

"O local onde os tubarões-brancos dão à luz é um dos maiores mistérios da ciência" destes animais, disse o cineasta e fotógrafo de vida selvagem Carlos Gauna, que capturou o momento. "Ninguém foi capaz de identificar exatamente onde eles nasceram nem ninguém viu um filhote de tubarão recém-nascido", acrescentou.

Em julho de 2023, Gauna e o doutorando em Biologia na Universidade da Califórnia Phillip Sternes, observaram o que parecia ser uma grande fêmea de tubarão-branco aparentemente grávida na costa da Califórnia, perto de Santa Bárbara.

Nas imagens, o tubarão avistado pareceu mergulhar e logo depois um tubarão menor emergiu na superfície, olhando diretamente para a câmera que pairava acima dele. Gauna contou que inicialmente pensaram que o pequeno tubarão todo branco era albino, porque esta espécie é na verdade cinza na parte superior e branca na parte inferior.

Entretanto, perceberam que a camada branca superior estava descascando enquanto ele nadava desajeitadamente, o que poderia indicar que o animal tinha apenas algumas horas de vida, contou à AFP.

Em um relato publicado na segunda-feira (29) na revista Environmental Biology of Fishes, Gauna e Sternes explicaram que acreditavam que esta "pele" branca era na verdade uma camada embrionária de leite intrauterino, que é secretado no útero para alimentar filhotes e que se desprende logo após o nascimento.

Eles também forneceram uma explicação alternativa de que o tubarão de 1,5 metro de comprimento poderia estar sofrendo de um problema de pele.

- Preservação da espécie -

O sul da Califórnia é conhecido por ser uma área de berçário para jovens tubarões-brancos, enquanto a costa central do estado foi sinalizada como um possível local de nascimento, uma vez que Gauna tinha visto fêmeas grávidas desta espécie nesta área.

"Pode ser a primeira evidência que temos de um filhote na natureza, o que pode indicar um local de nascimento", disse Sternes em uma nota à imprensa, acrescentando que seriam necessárias mais pesquisas para confirmar a área como local de nascimento.

O tubarão-branco está listado como espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Embora os ataques a seres humanos sejam relativamente raros, esta espécie possui uma reputação assustadora, por vezes desencadeando campanhas que matam não só seus pares ameaçados de extinção, mas também outros da mesma família.

"Os grandes tubarões-brancos são um dos mais presentes nos mares e saber exatamente onde eles nascem nos permitirá proteger essas áreas de impactos negativos causados pelo homem, como atividades de pesca, destruição do habitat, ruído de navegação, etc", afirmou a responsável pelo programa de conservação de espécies marinhas do Fundo Mundial para a Natureza na Alemanha, Heike Zidowitz.

