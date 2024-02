Embaixador italiano na Argentina encontra ministro do Interior

BUENOS AIRES, 30 JAN (ANSA) - O embaixador da Itália em Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, se reuniu nesta terça-feira (30) com o ministro do Interior da Argentina, Guillermo Franco, em uma reunião definida como "frutífera" pela sede diplomática italiana.

Em uma breve nota no perfil no X (antigo Twitter), a embaixada informou que os dois tiveram a oportunidade de "discutir relações bilaterais e o contexto político do país sul-americano, além da numerosa comunidade italiana na argentina".

O encontro foi considerado importante para "dar um novo impulso às futuras colaborações conjuntas". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.