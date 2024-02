Embaixador dos EAU apresenta credenciais à diretora-geral da UNESCO

PARIS, 30 de janeiro de 2024 (WAM) -- Ali Abdullah Al Ali, embaixador permanente dos Emirados Árabes Unidos na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), apresentou suas credenciais a Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, na sede da Organização em Paris, na França.

Durante a reunião, os dois lados analisaram as parcerias bem estabelecidas entre os Emirados Árabes Unidos e a UNESCO, com relação às iniciativas adotadas pelos Emirados para apoiar programas organizados em todo o mundo. Essas iniciativas incluem a implementação de vários projetos, como o "Revive the Spirit of Mosul" (Reavivar o Espírito de Mosul) no Iraque, e a próxima Conferência Mundial sobre Cultura e Educação Artística, que será realizada em fevereiro em Abu Dhabi.

Al Ali afirmou a importância de aumentar a cooperação com a UNESCO e seus estados membros para reforçar o desenvolvimento sustentável e a coexistência pacífica, por meio de iniciativas no campo da educação, cultura e ciência.