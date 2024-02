Economista-chefe do FMI diz que BCs estão "quase lá" em relação a cortes nos juros globais

JOHANNESBURGO (Reuters) - Os bancos centrais globais estão "quase lá", disse nesta terça-feira o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, referindo-se ao início do ciclo de corte das taxas de juros, em coletiva de imprensa em Johanesburgo, África do Sul.

(Por Bhargav Acharya, Rachel Savage, Kopano Gumbi, e Nellie Peyton)

((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB FDC