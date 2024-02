É importante lembrar que somos minoria no Congresso Nacional, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira durante discurso para apoiadores do setor educacional que é importante lembrar que parlamentares de esquerda são minoria no Congresso Nacional e que é preciso negociar "com quem a gente não gosta e com quem não gosta da gente" para aprovar projetos de lei.

Durante discurso na Conferência Nacional da Educação em Brasília, Lula também disse que as prioridades de seu governo são educação e saúde, e afirmou que o país pode passar por turbulências, mas que quem está no leme sabe que o barco não pode virar.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)